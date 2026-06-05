وزير الدفاع البريطاني.. لندن تستنفر لمواجهة أخطر تهديد منذ عقود

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن الفترة الحالية هي "الأكثر خطورة" منذ عقود بالنسبة للمملكة المتحدة وأن البلاد تحتاج إلى الاستعداد لـ"صراعات أطول" محتملة.

وأضاف الوزير أنه من الممكن نشر خطة استثمار دفاعية طال انتظارها قبل قمة حلف شمال الأطلسي(ناتو) في أوائل يوليو، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وقال هيلي لأعضاء البرلمان إن رئيس الوزراء كير ستارمر يأمل في طرح تفاصيل سياسة مؤجلة قبل فعالية الناتو في العاصمة التركية أنقرة التي تبدأ في يوليو.

وقال قائد القوات الجوية المارشال ريتشارد نايتون إن روسيا "تستكشف وتتحدى وتختبر" دفاعات المملكة المتحدة، بما في ذلك من خلال "الهجمات الالكترونية أو محاولة تهريب التكنولوجيا والتخريب المتهور ومحاولات الاغتيال.

وأضاف الوزير أن موسكو "تزيد قطعا من حدة التوترات وتخاطر بتجاوز الخط الأحمر".

وقال نايتون لبرنامج "توداي" الذي تبثه الإذاعة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) "إنه أخطر وقت عرفته في حياتي المهنية".

وأضاف "من المهم أن يدرك المجتمع ذلك ونحن جميعا ونفهمه وربما يعني ذلك أننا نحتاج إلى خيارات مختلفة وأولويات مختلفة".