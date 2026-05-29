خلفَ كواليس "إيران إنترناشونال".. لندن تفضحُ شبكةَ تجسسٍ يقودها يوناني

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم (الجمعة)، ‌أنه ‌تم ​توجيه ‌اتهامات ⁠لمواطن ​يوناني بمساعدة ⁠جهاز مخابرات أجنبي مرتبط ⁠بإيران، ‌وذلك ‌على ​خلفية ‌استهداف صحافي، ‌يعمل في قناة «‌إيران إنترناشونال» التلفزيونية، التي ⁠تتخذ ⁠من لندن مقراً لها، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أن يوانيس أيدينيديس، البالغ من العمر 46 عاماً، المقيم في ميونيخ بألمانيا، أُلقي القبض عليه يوم السبت، ووُجهت إليه تهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني.

ومن المقرر مثول أيدينيديس أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الجمعة.

وفي أبريل، وُجهت تهم لـ3 أشخاص على خلفية محاولة إضرام النار في مبنى تابع لقناة «‌إيران إنترناشونال» في شمال غربي لندن، إلا أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.