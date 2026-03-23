بريطانيا تعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث التداعيات الاقتصادية لحرب إيران

قالت الحكومة البريطانية ‌إن من المقرر أن يترأس رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، بحضور وزيرة ⁠المالية راشيل ريفز ومحافظ بنك إنجلترا آندرو بايلي.

وتراقب بريطانيا الوضع بقلق بالغ. فقد أدى اعتماد ‌البلاد الشديد على الغاز الطبيعي ⁠المستورد، واستمرار ارتفاع التضخم، والضغوط على المالية العامة إلى انخفاض سندات ⁠الحكومة ⁠البريطانية بشكل حاد مقارنة بنظيراتها الدولية.

وقالت وزارة المالية البريطانية قبل ⁠الاجتماع المقرر "من المتوقع أن تشمل المواضيع التي سيتم تناولها التأثير الاقتصادي للأزمة على الأسر والشركات، وأمن الطاقة، وقدرة ‌الصناعة وسلاسل التوريد على الصمود، إلى جانب الاستجابة الدولية".

وستحضر الاجتماع وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ووزير الطاقة أد ميليباند بالإضافة إلى ستارمر وريفز وبايلي.