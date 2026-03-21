بعد استهدافها من قبل إيران… ماذا تعرف عن قاعدة دييغو غارسيا الاستراتيجية في المحيط الهندي؟

وجهت إيران صواريخ ها باتجاه جزيرة دييغو غارسيا في قلب المحيط الهندي، التي تحتضن قاعدة عسكرية استراتيجية مشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة، في تطور أعاد تسليط الضوء على واحدة من أهم القواعد الغربية المستخدمة في العمليات العسكرية عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق إفريقيا.

تقع جزيرة دييغو غارسيا ضمن أرخبيل شاغوس، وهو مجموعة تضم أكثر من 60 جزيرة في وسط المحيط الهندي، تخضع للسيطرة البريطانية منذ عام 1814 بعد تنازل فرنسا عنها.

المساحة

تقدر مساحة جزيرة دييغو غارسيا بـ60 كيلومترا مربعا، أما مساحة القاعدة العسكرية لوحدها فهي 44 كيلومترا مربعا، وتتميز بشكل حرف V ووجود بحيرة مفتوحة في الطرف الشمالي.





الاكتشاف

اكتشفها البرتغاليون في القرن السادس عشر وكانت تابعة لموريشيوس، قبل أن تنفصل عام 1965 لتصبح جزءًا من الإقليم البريطاني الجديد.

سيطرة بريطانية

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الضغوط على لندن بسبب استمرار سيطرتها على الأرخبيل، فيما دعت الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بريطانيا إلى إنهاء إدارتها للجزر ونقل السيادة إلى موريشيوس.

وبعد مفاوضات طويلة، توصلت لندن إلى اتفاق يقضي بنقل السيادة على الجزر إلى موريشيوس، على أن تحتفظ بريطانيا بقاعدة دييغو غارسيا عبر استئجارها مجدداً لمدة لا تقل عن 99 عاماً.

قاعدة دعم جوي

تحتوي القاعدة على مدرج طوله حوالي 3659 متراً، يسمح بهبوط طائرات "بي- 2 " و"بي- 52″ الضخمة، ويمكن أن تقلع منه 19 طائرة دفعة واحدة، كما ترسو في مينائها حاملات الطائرات.

كما تضم ميناء ومرافق دعم للسفن الحربية، ومركز اتصالات، وتُستخدم مخزنا للإمدادات العسكرية والذخيرة والوقود.

وفي قاعدة دييغو غرسيا مخازن للقنابل الخارقة للتحصينات ويبلغ وزنها 13.6 طنا، وطولها حوالي 6 أمتار، وتتميز بالدقة العالية.

تلعب دييغو غارسيا دوراً استراتيجياً عالمياً، فهي قاعدة دعم جوي وبحري مهمة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تضم القاعدة نحو 2500 عنصر، معظمهم من الأمريكيين، واستخدمت في حرب الخليج، والهجمات على أفغانستان، وحرب العراق.

وفي العام الماضي، عززت واشنطن وجودها العسكري في الجزيرة بنشر قاذفات «بي-2 سبيريت» القادرة على حمل أسلحة نووية، بالتزامن مع حملة جوية مكثفة استهدفت الحوثيين في اليمن.

وكانت بريطانيا قد رفضت في البداية استخدام القاعدة في هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، لكنها عدلت موقفها لاحقاً، وأتاح استخدام دييغو غارسيا إلى جانب قاعدة بريطانية أخرى لتنفيذ ضربات ضد مواقع صاروخية إيرانية.

وقالت الحكومة البريطانية إن هذه التسهيلات تشمل أيضاً مواقع تستخدم في استهداف السفن في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت نفسه أن القواعد البريطانية لا تُستخدم إلا في عمليات دفاعية محددة ومقيدة.