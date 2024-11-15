زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب وسط تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية ملاطيا وسط تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، عبر موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع الساعة 10:46 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشارت إلى أن مركز الزلزال بمنطقة «دوغان شهير» في ملاطيا، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

بدوره، أكد والي ملاطيا، سدّار ياوز، في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يُذكر أن زلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير 2023، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين، وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.