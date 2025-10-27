حزب العمال الكردستاني يعلن انسحابه من تركيا في إطار إلقاء السلاح

قال حزب العمال الكردستاني، أمس، إنه سينسحب من تركيا في إطار عملية إلقاء السلاح التي ينسقها مع الحكومة، وحث أنقرة على المضي قدماً في خطوات تتيح له دخول الساحة السياسية. وقرر الحزب، الذي خاض قتالاً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، في مايو إلقاء سلاحه وحل نفسه بعد دعوة زعيمه المسجون عبدالله أوجلان لإنهاء التمرد المسلح الذي أودى بحياة ما يزيد على 40 ألفاً.

وأضرم الحزب في يوليو النار في بعض الأسلحة في بادرة رمزية لإظهار حسن النية. وفي بيان تُلي خلال حدث أقيم في جبال قنديل، معقل الحزب في شمالي العراق، قال إنه قرر سحب جميع مسلحيه من تركيا لإرساء أسس «حياة حرة وديمقراطية وأخوية».

وقال الحزب: إن هذه الخطوة تبرز التزامه بعملية إلقاء السلاح والاندماج، وأضاف إنه ينبغي لأنقرة أن تمهد الطريق له للانتقال إلى «السياسة الديمقراطية» من خلال إقرار قوانين الاندماج.

وتلا مسؤول كبير البيان عالياً في فعالية أمس، واصطف أكثر من 20 من مقاتلي الحزب بينما برزت صورة كبيرة لأوجلان في الخلفية. وقال المتحدث باسم الحزب زاكروس هيوا «نحن على طريق تنفيذ مشروع الزعيم أوجلان للسلام».

وأضاف: «لذلك، يجب على الطرف الآخر، تركيا، إجراء تغييرات سياسية وتهيئة بيئة مناسبة لتنفيذ المشروع».

إشادة تركية

وأشاد برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، بإعلان الانسحاب، مؤكداً سعي الحكومة إلى تحقيق سلام وأمن دائمين. وأضاف في منشور على «إكس»: «هذه الخطوة الجديدة تعد تطوراً إيجابياً في سعي حزب العمال الكردستاني لإلقاء سلاحه الذي بيد كل عناصره».

وتمركز حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق بعد دفعه إلى ما وراء الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا في السنوات القليلة الماضية. وعلى مر السنين، تحولت أهداف الحزب من السعي إلى إقامة دولة مستقلة إلى محاولة الحصول على حقوق أكبر للأكراد وحكم ذاتي محدود في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وربما يكون لنهاية صراع تركيا، العضو في حلف ناتو، مع حزب العمال الكردستاني آثار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة، حيث تتحالف الولايات المتحدة مع قوات كردية سورية، تعدها أنقرة منبثقة من حزب العمال الكردستاني.