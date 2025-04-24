زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إسطنبول.. ولا أضرار

أهابت قنصلية دولة الإمارات في إسطنبول بمواطني الدولة الموجودين في الجمهورية التركية ضرورة توخي الحيطة والحذر، بسبب الارتدادات الناتجة عن الزلزال، الذي ضرب مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

كما أكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة «تواجدي».

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالاً بقوة 6.2 درجات ضرب إسطنبول، أمس، وهو أحد أقوى الزلازل، التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار، لكن سكاناً أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال، وتجمع كثيرون في متنزهات، وجلس آخرون خارج البنايات والمنازل في وسط إسطنبول مع توالي الهزات الارتدادية. و

وقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (0949 بتوقيت غرينتش) ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلو متراً إلى الغرب من إسطنبول. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلو مترات.

وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن عمليات المسح والتفقد الأولية لم تكشف حتى الآن عن أي أضرار لحقت بالطرق السريعة والمطارات والقطارات وقطارات الأنفاق.

وقالت محطة «تي.جي.آر.تي»، إن شخصاً أصيب بعد أن قفز من شرفة خلال الزلزال، الذي وقع خلال عطلة عامة في تركيا. وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الناس في المنطقة من دخول بنايات متضررة.

وقال مكتب حاكم إسطنبول إنه لم يتلقَ أي تقارير عن انهيار بنايات، وطلب من الناس التحلي بالهدوء، والابتعاد عن البنايات، التي قد تكون تضررت. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على منصة «إكس»، إنه يراقب الموقف، وأصدر مكتبه إرشادات للسكان في حالة وقوع المزيد من الزلازل.