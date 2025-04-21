تركيا تفرض حظراً جزئياً على عمليات الولادة القيصرية

فرضت الحكومة التركية حظرا على عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة.

وتسبب الأمر الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الاثنين في حالة من الغضب في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر تنظيم أولى الاحتجاجات ضد هذا القانون الجديد مساء اليوم في إسطنبول وأنقرة.

وقد أطلقت وزارة الصحة في الحكومة المحافظة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان حملة ضد الولادة القيصرية قبل بضعة أشهر.

وتنص الخطة على أن تقليص الولادات القيصرية يهدف إلى "تعزيز الولادات الطبيعية والحفاظ على النمو السكاني في مستوى مستدام".

وقد أعلن أردوغان أن عام 2025 هو عام العائلة، والهدف المعلن هو زيادة معدل المواليد.

وفي حين يمكن للنساء الحمل مرة أخرى بسرعة بعد الولادة الطبيعة، غالباً ما يوصى بفترة تعافٍ أطول بعد الولادة القيصرية.

يذكر أن المراكز الصحية الخاصة هي عيادات صغيرة منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المدن.





