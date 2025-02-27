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العالم

عبدالله أوجلان يدعو حزبه العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وحل نفسه

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أحمد الشنقيطي

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون في تركيا، اليوم الخميس، حزبه والفصائل الكردية إلى إلقاء السلاح وحل الحزب واعتناق لغة السلام التي وصفها بـ"لغة العصر"، مؤكدًا أنه يتحمل "المسؤولية التاريخية" عن هذه الدعوة.

وفي رسالة قرأها رئيس حزب الديمقراطية والمساواة التركي، المؤيد للأكراد، قال أوجلان: "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قراراً.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

وكان لقاء جمع قيادات حزب الديمقراطية والمساواة التركي بأوجلان في إطار جهود تحقيق السلام مع الأتراك.