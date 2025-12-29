بعد استهداف مقر إقامته.. بوتين يبلغ ترامب بأن موقف روسيا سيتغير

قال الكرملين إن الرئيس الروسي ‌فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستراجع موقفها في مفاوضات السلام بعد ما وصفته موسكو بهجوم أوكراني بطائرات مسيرة على ⁠أحد مقار إقامة الرئيس الروسي.

ورفضت أوكرانيا التصريحات الروسية بأن 91 طائرة مسيرة هاجمت مقر إقامة بوتين في شمال روسيا ⁠ووصفتها بالأكاذيب، واتهمت موسكو بمحاولة تقويض محادثات السلام.

ولم تقدم روسيا أدلة على شن أوكرانيا هذه الهجمات.

وقال مستشار السياسة الخارجية ​للكرملين يوري أوشاكوف إن بوتين وترامب تحدثا ​اليوم، وإن ترامب ​وكبار مستشاريه أطلعوا بوتين على المفاوضات مع أوكرانيا.

وأضاف في ‌مؤتمر صحفي ‌عبر الهاتف: "⁠قال الأمريكيون إنهم سعوا بقوة خلال هذه المفاوضات إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كييف خطوات حقيقية نحو تسوية نهائية ​للنزاع، ​بدلاً من التستر وراء مطالب وقف إطلاق نار مؤقت".

وأضاف: "روسيا ستراجع موقفها بشأن عدد ‍من الاتفاقات التي تسنى الاتفاق عليها في المرحلة السابقة، وكذلك المباحثات الجارية.. أوضحنا ذلك بجلاء".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إن زعم شن أوكرانيا هجوماً على مقر إقامة بوتين "مختلق بالكامل، ويهدف إلى تبرير شن المزيد من الهجمات على أوكرانيا، بما في ذلك كييف، وكذلك رفض روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب".