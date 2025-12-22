هجوم أوكراني بمسيرات يلحق أضراراً بسفينتين في كراسنودار الروسية

قالت السلطات في ‌منطقة كراسنودار الروسية، اليوم الاثنين، إن أضراراً لحقت بسفينتين ورصيفين بحريين فضلاً عن اندلاع نيران في قرية على ساحل البحر ⁠الأسود بالمنطقة من جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق تيليجرام، إنه ⁠تم إجلاء جميع أفراد أطقم السفن في مرفأ فولنا على البحر الأسود بأمان.

وذكرت السلطات أن الأضرار ​أدت إلى انتشار حريق ​على مساحة تصل إلى ​1500 متر مربع.

وتشن أوكرانيا ضربات متكررة ‌بالمسيرات على ‌منطقة ⁠كراسنودار مستهدفة مصافي النفط ومستودعات الوقود والموانئ والمطارات. وتتمتع المنطقة المطلة على البحر الأسود بأهمية حيوية ​لصادرات ​الطاقة الروسية وإمداداتها اللوجستية العسكرية إذ إنها متاخمة لشبه جزيرة القرم، لكنها توجد ‍ضمن نطاق استهداف الطائرات المسيرة من جنوب أوكرانيا.

وتقع قرية فولنا بالقرب من جسر القرم الممتد فوق مضيق كيرتش والذي يعد ‍شرياناً رئيسياً للقوات الروسية كونه يربط البر الرئيسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.



