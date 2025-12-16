بريطانيا تتسلح لـ "شتاء كييف".. 600 مليون إسترليني لمواجهة "شاهد" الروسية

تعهدت بريطانيا يوم الثلاثاء بتقديم 600 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 805 ملايين دولار تقريباً) لدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.

ويشمل هذا الدعم توفير أنظمة أبراج متطورة مصممة لإسقاط الطائرات الروسية المُسيرة، في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجمات شتوية محتملة تستهدف شبكتها للطاقة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن هذا الاستثمار في الدفاع الجوي "يمثل مساعدة بالغة الأهمية للأوكرانيين وهم يدافعون عن بلداتهم ومدنهم وبنيتهم ​​التحتية للطاقة من الهجمات الوحشية التي تشنها روسيا".

وترأس هيلي ونظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، اجتماعاً عن بُعد لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا اليوم، والذي أعلن فيه الوزير البريطاني عن هذا الاستثمار الجديد.

تأتي هذه الحزمة في إطار الدعم المتواصل من مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، المعروفة باسم مجموعة رامشتاين، والتي تضم أكثر من 50 دولة.

ويُعد دعم الدفاع الجوي حاسماً بشكل خاص مع بدء فصل الشتاء، حيث تهدف روسيا إلى تدمير شبكة الطاقة الأوكرانية من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المُسيّرة والصواريخ.

ويُتوقع أن تُركّز الأنظمة البريطانية الممولة حديثاً على تعزيز قدرة أوكرانيا على التصدي للمُسيّرات التي تستخدمها روسيا، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 (Shahed-136)، والتي تشكل التهديد الأكبر للبنية التحتية المدنية.

وتكتسب هذه المساعدات أهمية قصوى في ظل تقارير كييف التي تشير إلى أن روسيا دمرت أكثر من 50% من البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مما يجعل تأمين محطات الطاقة أمراً حيوياً لمنع انقطاع الكهرباء والتدفئة خلال الأشهر الباردة.