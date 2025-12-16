Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
العالم

روسيا تستبعد تقديم تنازلات تتعلق بالأراضي في محادثات أوكرانيا

undefined's profile picture

رويترز


نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا لن تقدم أي تنازلات تتعلق بالأراضي في المحادثات الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن ريابكوف كان يتحدث عن دونباس وشبه جزيرة القرم والأراضي التي تطلق موسكو عليها اسم نوفوروسيا.

وقال ريابكوف إن موسكو لا تعلم حتى الآن بالاتفاقات التي توصلت إليها الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في برلين.

والتقى قادة 10 دول أوروبية ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في العاصمة الألمانية أمس الاثنين لدعم المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.