أكبر إنفاق منذ الحرب الباردة.. السويد تستثمر 366 مليون دولار لمواجهة التهديد الروسي

ويد تستثمر 3.5 مليار كرونة سويدية 366 مليون دولارفي الدفاعات الجوية، حيث تعزز ستوكهولم من وضعها لمواجهة تصاعد التهديد الروسي.

وقد وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون هذا التوسع العسكري بأنه "الأكثر شمولاً منذ الحرب الباردة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الدفاع بال جونسون قال اليوم الثلاثاء إن إدارة المشتريات الدفاعية وقعت اتفاقاً بقيمة ملياري كرونة لشراء وحدات إطلاق نار قصيرة المدى من نوع "آي آر آي إس-تي إس إل إس" (IRIS-T SL S) من شركة ديل الألمانية.

وأوضح الوزير أنه سوف يتم إنفاق مليار كرونة أخرى على المركبات والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك رادارات قصيرة المدى وأنظمة القيادة والتحكم.

وقال الوزير: "هذا يعد تعزيزاً قوياً لدفاعاتنا الجوية باستخدام نظام ناجح للغاية تم استخدامه في أوكرانيا"، مضيفاً أن الجيش السويدي في حاجة لتحسين قدرته على صد الصواريخ والمروحيات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز قدرات الدفاع الجوي في جزيرة غوتلاند الاستراتيجية وفي ألوية الجيش.

وتسعى السويد لتعزيز إنفاقها العسكري ليصل إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ الحرب الباردة، وتسعى لإنفاق 2.8%من الناتج الاقتصادي على الدفاع العام المقبل، على أن ترتفع النسبة إلى 3.5% بحلول عام 2030، في إطار تماشيها مع مبادرة "درع السماء الأوروبي" (ESSI).