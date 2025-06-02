أوكرانيا وروسيا تنهيان جولة جديدة من محادثات السلام في إسطنبول

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا بعد بدايتها بساعة واحدة فقط في إسطنبول.

وقال زيلينسكي في تصريحات له من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، إنه يجري الإعداد لتنفيذ عملية جديدة لتبادل أسرى الحرب.

وكانت المحادثات المباشرة السابقة التي جرت في 16 مايو الماضي، قد أسفرت أيضاً عن تبادل للأسرى، حيث تم تبادل ألف أسير من كلا الجانبين.

كما سلّمت أوكرانيا إلى روسيا قائمة رسمية بالأطفال الذين تقول إنه تم ترحيلهم بشكل قسري ويجب إعادتهم، حسبما أفاد أندري يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي.

وترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هذه الجولة من محادثات السلام التي جرت في قصر تشيراغان في إسطنبول، وهو مقر يعود إلى حقبة الإمبراطورية العثمانية.

وقال فيدان إن المحادثات تهدف إلى بحث الشروط التي وضعها كلا الطرفين لوقف إطلاق النار، مضيفاً: "إن أنظار العالم بأسره تتركز على الاتصالات والمناقشات التي ستجري هنا".

يشار إلى أن الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لدفع الطرفين إلى قبول وقف إطلاق النار قد باءت بالفشل حتى الآن، حيث وافقت أوكرانيا على هذه الخطوة، في حين رفضها الكرملين بشكل فعلي.

وجاءت هذه الجولة الثانية من المفاوضات خلال نحو أسبوعين في إسطنبول بعد سلسلة من الهجمات المفاجئة مطلع الأسبوع، وسط توقعات ضئيلة بإحراز تقدم ملموس في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.



