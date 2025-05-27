ميدفيديف رداً على ترامب: الشيء السيئ الوحيد هو "حرب عالمية ثالثة"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن الشيء السيئ الوحيد الذي يدعو للقلق حقاً هو نشوب حرب عالمية ثالثة، وذلك رداً على انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما يتعلق بحديث ترامب عن أن بوتين "يلعب بالنار" و"الأمور السيئة جداً" التي كان من الممكن أن تحدث لروسيا، كتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على منصة إكس: "لا أعرف إلا شيئاً واحداً سيئاً جداً.. الحرب العالمية الثالثة.. آمل أن يفهم ترامب هذا!".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جداً لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماماً.. إنه يلعب بالنار!".

وتأتي أحدث تعليقات ترامب في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل أوائل عام 2022.