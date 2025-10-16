روسيا.. لن نشارك مالياً في إعمار غزة "لأننا لسنا طرفاً في الصفقة"!

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا الاتحادية مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني.

وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي، أن "روسيا ليست طرفاً في صفقة غزة، وبالتالي فمن غير المرجح أن تشارك في إعادة الإعمار"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد بيسكوف مجدداً أن الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع هو حل الدولتين، مشدداً على أن روسيا تدعم ذلك.

وقال للصحفيين: "نبقى ملتزمين بقرارات مجلس الأمن الأساسية، ونبقى ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال حل الدولتين.

ولذلك، يبقى هذا النهج نهجنا، نعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع المعقد والقديم".

وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، قال بيسكوف: "الأوروبيون مستمرون في تحريض كييف على مواصلة الصراع"، مضيفاً أن "كييف لا ترغب في التفاوض ولا في الرد على مقترحات تشكيل مجموعات عمل".

وفي سياق منفصل، أشار بيسكوف إلى أن "الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر حتماً على الاقتصاد العالمي بأكمله".