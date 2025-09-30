بوتين: روسيا تنتصر في "المعركة العادلة" في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تنتصر في ما وصفها "بالمعركة العادلة" في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقطع مصور نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت أمس الاثنين "يخوض مقاتلونا وقادتنا الهجوم، والدولة بأكملها، كل روسيا، تخوض هذه المعركة العادلة وتعمل بجد...نحن ندافع معا عن حبنا للوطن الأم ووحدة مصيرنا التاريخي، نحن نقاتل وننتصر".

وأطلقت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، واصفة إياه "بعملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من جارتها والقضاء على النازية.

وتقول كييف وحلفاؤها إن الغزو محاولة إمبريالية غير مبررة للاستيلاء على الأرض.

ولا تلوح في الأفق نهاية للحرب على الرغم من جهود دبلوماسية يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع، بما في ذلك عقده قمما منفصلة مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين.

وتسيطر روسيا على ما يقرب من 114500 كيلومتر مربع، أو 19 بالمئة من مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وجزء كبير من الأراضي في شرق وجنوب شرق البلاد، وفقا لخرائط عن ساحة المعركة.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن أوكرانيا لديها فرصة لاستعادة الأرض وذلك في تراجع عن موقفه السابق. وقالت واشنطن إنها تدرس طلب كييف الحصول على صواريخ توماهوك لتوجيه ضربات في عمق روسيا.