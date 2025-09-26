رئيس بيلاروسيا: بوتين لديه مقترح لأوكرانيا يعرفه ترامب جيداً

قال رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو اليوم "الجمعة" عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن زعيم الكرملين سيعلن عن "اقتراح جيد للغاية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا يقول عنه إنه يحظى بدعم أمريكي واسع النطاق.

ولم يذكر لوكاشينكو، الذي اجتمع مع بوتين في موسكو لأكثر من خمس ساعات، فحوى المقترح، لكنه قال إنه عُرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء عقد قمة مع بوتين في ألاسكا الشهر الماضي.

وقال لوكاشينكو، حليف بوتين المقرب "ناقشت الأمر مع بوتين، لكن لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء يتعلق به. الرئيس نفسه سيقول ذلك".

وأضاف لوكاشينكو لمراسل التلفزيون الروسي بافيل زاروبين "المقترح جيد لأوكرانيا، وهو اقتراح استمع إليه ترامب في ألاسكا، وأحيل إلى واشنطن للدراسة والمناقشة. إنه مقترح جيد للغاية".

وأضاف "إذا لم يقبل الأوكرانيون هذا المقترح، فسيكون الوضع كما كان في بداية العملية العسكرية الخاصة. سيزداد الأمر سوءا، سيخسرون أوكرانيا".







