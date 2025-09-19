بوتين يكشف عدد المقاتلين الروس في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في أوكرانيا.

جاء تصريح بوتين خلال اجتماع مع قادة البرلمان في موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكان الاجتماع مخصصا بالدرجة الأولى لمناقشة وضع حصص لتوظيف قدامى المحاربين بعد الحرب.

ونُقل عن بوتين قوله: "ترون، هناك أكثر من 700 ألف شخص على خط الجبهة".

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل مما إذا كان الرقم الذي ذكره بوتين يعكس الواقع. وكان خبراء عسكريون قد قدروا مؤخرا إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك القوات الموجودة خارج أوكرانيا، بنحو 3ر1 مليون رجل.

أما القوات الأوكرانية فيُقدَّر قوامها بحوالي 900 ألف جندي نشط.

وتخوض روسيا حربا ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وتحتل حوالي خمس مساحة البلاد. ولم يقدم أي من الجانبين حتى الآن تفاصيل دقيقة عن حجم خسائرهما.