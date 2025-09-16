«الكرملين»: «الناتو» في حالة حرب فعلية مع موسكو

تشهد الساحة الأوروبية الشرقية تصعيداً عسكرياً وسياسياً غير مسبوق، وسط تقدم روسي متسارع في أوكرانيا، واستجابة حلف الناتو بتعزيز قواته الدفاعية. هذه التطورات أعادت تسليط الضوء على احتمالية مواجهة أوسع بين روسيا والدول الغربية، وسط ضغوط اقتصادية ودبلوماسية مكثفة.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف ، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حالة حرب فعلية مع روسيا، مشيراً إلى أن هذا واضح، ولا يحتاج إلى دليل.

كما حذّرت روسيا الدول الأوروبية، من أنها ستلاحق أي دولة تسعى إلى الاستيلاء على أصولها، بعد تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يطرح فكرة إنفاق مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمَّدة لمساعدة أوكرانيا، فيما استدعت بريطانيا السفير الروسي بعد «وقائع المسيّرات».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء عن بيسكوف، قوله للصحافيين، إن «(الناتو) يقدم الدعم المباشر وغير المباشر لنظام كييف. لذلك يمكننا القول، بكل تأكيد، إن (الناتو) في حالة حرب مع روسيا... ولا يحتاج إلى أي دليل إضافي».

وأضاف: «(الناتو) متورّط، بحكم الأمر الواقع، في هذه الحرب». وتابع: «لقد تحدثنا معكم بالفعل عن وجود توقف (المفاوضات بشأن الصراع)، وهذا التوقف واضح. كما ترون، لا توجد مرونة في الموقف الأوكراني، ولا استعداد من جانب نظام كييف لبدء نقاش جدي».

ووفقاً لبيسكوف، فإنه «لا يوجد استعداد حقيقي من جانب نظام كييف لبدء مناقشات جادة. هناك دعوات لعقد اجتماع فوري، ولكن على الأرجح، الهدف هو التأثير العاطفي لمثل هذه الدعوات... كييف تبطئ العملية بشكل مصطنع، ولا أحد يريد الخوض في جوهر الصراع».

وأكد المتحدث باسم «الكرملين»، أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار لحل النزاع في أوكرانيا. وأضاف أن «روسيا لا تزال مهتمة ومستعدة لحل الأزمة».

من جهته، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف ، إن بلاده ستعتبر قيام قوات حلف الناتو بحماية المجال الجوي الأوكراني، بمثابة إعلان حرب. وكتب السياسي البارز على قناته في منصة «تيليغرام»: «تنفيذ الفكرة الاستفزازية لكييف وغيرها بإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، والسماح لدول الناتو بإسقاط مسيّراتنا، يعني شيئاً واحداً فقط، وهو: حرب الناتو مع روسيا».

يشار إلى أن التحالف الدفاعي نشر طائرات مقاتلة إضافية على طول حدوده الشرقية، بعد انتهاك مسيّرات للمجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي. في المقابل، يؤكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا ماضية في مشروعها لاحتلال أوكرانيا بكاملها، داعياً الدول الغربية إلى ممارسة ضغوط على الصين، للحد من الدور الروسي في المنطقة.

وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية، وهي منطقة حاولت القوات الروسية منذ أشهر أن تجد موطئ قدم لها فيها. كما نقل زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، عن قائد الجيش الأوكراني، قوله إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في منطقتي دونيتسك وخاركيف على طول خط الجبهة.

تقدم روسي

في المقابل، شهدت أوكرانيا تقدماً روسياً ملموساً، خصوصاً في شرق خاركيف، حول بلدة كوبيانسك، حيث كشفت تقارير عسكرية عن تسلل قوات روسية عبر نفق تحت الأرض.

بالإضافة إلى استمرار روسيا في تنفيذ هجمات بمئات الطائرات المسيرة على مختلف المناطق، بما فيها العاصمة كييف، ما يهدد بزيادة التصعيد العسكري في البلاد على مسافة 1000 كيلومتر.

رداً على هذه التحركات الروسية، قرر حلف الناتو تعزيز دفاعاته في الجناح الشرقي بمشاركة دول كبرى، منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالتوازي مع مناورات عسكرية واسعة، تنفذها روسيا وبيلاروسيا.

تحذير

إلى ذلك، حذرت روسيا الدول الأوروبية، من أنها ستلاحق أي دولة تسعى إلى الاستيلاء على أصولها، بعد تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يطرح فكرة إنفاق مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ومنذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين جيشه لأوكرانيا عام 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها حظراً على التعاملات مع البنك المركزي الروسي، ووزارة المالية، وجمّدوا ما بين 300 و350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية.

تمويل كييف

وكشفت وكالة «رويترز» أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، تريد من الاتحاد الأوروبي إيجاد طريقة جديدة لتمويل قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة روسيا، باستخدام الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

وقال مصدر روسي إن موسكو ستلاحق الدول الأوروبية «بكل السبل الممكنة»، وفي «جميع المحاكم الدولية والوطنية»، بل وحتى «خارج إطار القضاء». وتقول روسيا إن أي مصادرة لأصولها، تُعد بمثابة سرقة من جانب الغرب، ومن شأنها أن تقوّض الثقة في السندات والعملات الأمريكية والأوروبية.