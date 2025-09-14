زيلينسكي يحث الحلفاء على التوقف عن شراء النفط الروسي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء على التوقف عن شراء النفط الروسي وعدم "البحث عن ذرائع" لتجنب العقوبات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات إلا عندما يوافق جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي على الأمر نفسه.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس "أحث جميع الشركاء على الكف عن البحث عن أعذار لعدم فرض عقوبات، أوروبا والولايات المتحدة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين".

وأضاف "من الضروري تقليل استهلاك النفط الروسي، وهذا سيقلل بالتأكيد من قدرة روسيا على القتال. يمكننا أن نسمع موقف الولايات المتحدة، وهذا الموقف يجب أن يسمعه الجميع الذين ما زالوا يختارون الإمدادات من روسيا بدلا من الشركاء الآخرين".