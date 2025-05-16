روسيا: محادثات تركيا أفضت إلى اتفاق تبادل أسرى واستئناف المفاوضات



قالت روسيا اليوم "الجمعة" إن أول محادثات مباشرة مع أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات أفضت إلى اتفاق لتبادل ألف أسير حرب لكل منهما قريبا واستئناف المحادثات بعد تحديد كل طرف رؤيته لوقف إطلاق النار في المستقبل.

وقال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، في بيان قصير بثه التلفزيون الرسمي بعد اختتام المفاوضات في إسطنبول، إن موسكو راضية عن التقدم المحرز ومستعدة لمواصلة المحادثات مع كييف.

وأضاف "بشكل عام، نحن راضون عن النتيجة ومستعدون لمواصلة التواصل. في الأيام المقبلة، سيكون هناك تبادل ضخم للأسرى بمعدل ألف مقابل ألف"، وهي واحدة من أكبر عمليات التبادل .

وقال ميدينسكي "طلب الجانب الأوكراني إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي الدولتين. وسجلنا هذا الطلب لدينا".

وذكر أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على المضي قدما وتحديد تفاصيل مكتوبة لرؤيتهما لما سيبدو عليه وقف إطلاق النار في المستقبل.

وأضاف "بعد عرض هذه الرؤية، نعتقد أنه من المناسب، كما اتفقنا أيضا، مواصلة مفاوضاتنا".