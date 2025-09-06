موسكو: سقوط ضحايا جراء هجمات مسيّرات أوكرانية

أفاد مسؤولون اليوم السبت بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجمات نفذتها طائرات مسيّرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الحدودية في روسيا.

ووقعت الهجمات في أربع مناطق مختلفة قريبة من الحدود مع أوكرانيا، بحسب ما كتبه حاكم المنطقة، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تليجرام.

وبحسب التقارير، فقد قُتل سائقا حافلة صغيرة وشاحنة، بالإضافة إلى رجل آخر، في هجمات منفصلة. كما أُصيب شخصان آخران بجروح.

وبعد مرور ستة أيام فقط من شهر سبتمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده تعرضت لنحو 2200 هجوم روسي منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح أن موسكو أطلقت أكثر من 1300 طائرة مسيّرة هجومية، ونحو 900 قنبلة انزلاقية، وما يصل إلى 50 صاروخا من أنواع مختلفة. وأضاف في منشور له على منصة "إكس" أن البنية التحتية المدنية تعرضت مجددا للقصف خلال الأسبوع الماضي.

وكتب زيلينسكي: "تواصل روسيا إطالة أمد هذه الحرب، وتسعى لتحويل الدبلوماسية إلى مهزلة صريحة".

ودعا إلى زيادة الضغط بالعقوبات، وتسريع إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا، وضمان عدم تكرار مثل هذه الغزوات في المستقبل.