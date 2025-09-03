80 ألف حمامة سلام تحلّق فوق صواريخ الصين

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العالم يواجه خيار السلام أو الحرب خلال استضافته أكبر عرض عسكري لبلاده على الإطلاق اليوم الأربعاء بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وتجنب زعماء الغرب إلى حد كبير الحدث الضخم الذي أقيم بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية بينما كان بوتين وكيم - ضيفا الشرف.

وصُمم العرض لإبراز قوة الصين العسكرية ونفوذها الدبلوماسي، كما أنه يأتي في الوقت الذي تتسبب فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته المتقلبة في توتر علاقات واشنطن مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.

وقال شي أمام حشد يضم أكثر من 50 ألف شخص بميدان تيانانمن "اليوم، تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة، فوز الجميع أو خسارة الجميع"، مضيفا أن الشعب الصيني "يقف بحزم في الجانب الصحيح من التاريخ".

وتفقد شي وهو يستقل سيارة مكشوفة، القوات والمعدات العسكرية المتطورة ومنها صواريخ ودبابات وطائرات مسيرة.

وحلقت طائرات هليكوبتر تحمل رايات كبيرة وطائرات مقاتلة في تشكيلات خلال العرض الذي استمر 70 دقيقة مليئة بالرمزية والدعاية التي بلغت ذروتها بإطلاق 80 ألف حمامة سلام وبالونات ملونة.

واستقبل شي، الذي ظهر مرتديا بدلة مشابهة لتلك التي كان يرتديها الزعيم السابق ماو تسي تونغ، زعماء أكثر من 20 دولة على البساط الأحمر في وقت سابق، وأمكن سماع زوجته بنغ لي يوان وهي ترحب بعدد من الزعماء قائلة بالإنجليزية "سررت بلقائكم" و"مرحبا بكم في الصين".

وسلط ترامب، في منشور على موقع تروث سوشيال مع انطلاق العرض، الضوء على دور الولايات المتحدة في مساعدة الصين على تأمين حريتها من اليابان.

وأضاف ترامب "أرجو أن تبلغوا تحياتي الحارة لفلاديمير بوتين، وكيم جونج أون، وأنتم تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ترامب قد قال للصحفيين في وقت سابق إنه لا يرى العرض العسكري تحديا للولايات المتحدة، وأكد على "علاقته الجيدة للغاية" مع شي.

ورفض كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية التعليق على العرض العسكري، مضيفا أن أكبر اقتصادين في آسيا يقيمان علاقات بناءة.

رؤية لنظام عالمي جديد

وصف شي الحرب العالمية الثانية بأنها نقطة تحول رئيسية في "التجديد العظيم للأمة الصينية"، حين تغلبت على الغزو الياباني المهين لتصبح قوة اقتصادية وجيوسياسية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف شي عن رؤيته لنظام عالمي جديد في قمة أمنية إقليمية، داعيا إلى الوحدة ضد "الهيمنة وسياسة القوة"، في انتقاد مستتر للولايات المتحدة.

وقال وين-تي سونغ، زميل مركز جلوبال تشاينا التابع للمجلس الأطلسي في تايوان، "يشعر شي بالثقة بأن الطاولة قد انقلبت. فالصين هي التي عادت إلى مقعد القيادة الآن".

وبعيدا عن الأبهة، يراقب محللون احتمال إعلان الزعماء الثلاثة عن توثيق علاقاتهم الدفاعية بعد الاتفاق الذي وقعته روسيا وكوريا الشمالية في يونيو 2024، وتحالف مماثل بين بكين وبيونجيانج، وهي نتيجة قد تغير الحسابات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأصبح كيم، الذي يظهر لأول مرة في حدث كبير متعدد الأطراف، أول زعيم كوري شمالي يحضر عرضا عسكريا صينيا منذ 66 عاما.

وسافر الزعيم الكوري الشمالي إلى بكين بصحبة ابنته جو آي، التي تعتبرها الاستخبارات الكورية الجنوبية خليفته المحتملة على الرغم من عدم ظهورها بجواره في العرض العسكري.