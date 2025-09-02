بوتين.. لم نعارض مطلقاً انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن موسكو لم تعارض مطلقًا انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، معبرًا عن اعتقاده بأن من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ضمان أمن كل من روسيا وأوكرانيا.

ووصف بوتين، خلال زيارة للصين، حديث زعماء أوروبيين عن احتمال شن روسيا هجومًا أوسع في أوروبا بأنه "هستيريا" و"قصص رعب".

أما عن غزو أوكرانيا عام 2022، فقال بوتين إن روسيا اضطرت إلى الرد على ما وصفه بمحاولة الغرب ضم جميع مناطق الاتحاد السوفيتي السابق إلى نطاق نفوذه بمساعدة حلف شمال الأطلسي، نظرًا لتداعيات ذلك الأمنية على موسكو.

وأبلغ بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال اجتماع في الصين "فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فلم نعترض على ذلك مطلقًا... لكن بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي، فهذه قضية أخرى".

وقال بوتين إنه ناقش أمن أوكرانيا خلال قمته التي عقدها في 15 أغسطس في ألاسكا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بوتين: "توجد خيارات لضمان أمن أوكرانيا إذا انتهى النزاع. ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء بهذا الشأن".