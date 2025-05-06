19 مسيّرة أوكرانية تستهدف موسكو في هجوم جوي ليلي

قال مسؤولون روس في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي دمرت سربًا من الطائرات الأوكرانية المسيّرة كانت تستهدف موسكو، في هجوم هو الثاني على التوالي خلال ليلتين، مما دفع السلطات إلى إغلاق مطارات العاصمة.

وذكر رئيس بلدية المدينة، سيرغي سوبيانين، أنه تم تدمير ما لا يقل عن 19 طائرة مسيّرة أوكرانية أثناء اقترابها من موسكو "من اتجاهات مختلفة".

وأفادت ثلاث قنوات على تطبيق تيليغرام مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، وهي "بازا" و"ماش" و"شوت"، بأن طائرة مسيّرة أصابت مبنى سكنيًا بالقرب من طريق رئيسي جنوبي العاصمة، ما أدى إلى تحطم النوافذ. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

وكتب سوبيانين على تطبيق تيليغرام: "لم يُسجل أي دمار أو إصابات في المواقع التي سقطت فيها الشظايا".

وأضاف أن بعض الحطام سقط على أحد الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا) على تيليغرام أنها أوقفت الرحلات في المطارات الأربعة التي تخدم موسكو لضمان سلامة الملاحة الجوية.

كما تم إغلاق مطارات في عدد من المدن الأخرى في المنطقة.

وفي وقت سابق، يوم الاثنين، دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مسيّرة أوكرانية لدى اقترابها من موسكو، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من كييف بشأن الهجوم الأخير. وتؤكد أوكرانيا أن هجماتها بالطائرات المسيّرة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالجهود الحربية الروسية، وتأتي ردًا على الهجوم الروسي المستمر على الأراضي الأوكرانية.