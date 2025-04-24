روسيا: وجود قوات حفظ سلام بأوكرانيا سيشعل حرباً عالمية ثالثة

حذر سيرغي شويغو، أحد كبار المتشددين في دائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمين مجلس الأمن القومي الروسي ووزير الدفاع السابق، من أن وجود "قوات حفظ سلام" غربية على أرض أوكرانيا، قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة يستخدم فيها السلاح النووي.

وقال شويغو لوكالة الأنباء الروسية "تاس": إن روسيا ترفض تماماً فكرة نشر بريطانيا جنوداً على الأرض الأوكرانية، مشيراً إلى أن مثل هذا التحرك سيقود إلى صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

وأضاف: الساسة العقلاء في أوروبا يدركون أن تنفيذ مثل هذا السيناريو (نشر قوات غربية على الأرض الأوكرانية) قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، ومن ثم إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأكد شويغو أن موسكو لن تتردد في استخدام الأسلحة النووية، بل واستئناف التجارب النووية في القطب الشمالي لأول مرة منذ الحرب الباردة، زاعماً أن أوروبا تستعد سراً لخوض حرب ضد روسيا بحلول عام 2030.