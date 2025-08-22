بوتين: "بارقة أمل" بين روسيا وأمريكا في ظل رئاسة ترامب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن هناك "نقطة ضوء في نهاية النفق" في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة.

ورداً على أسئلة خلال زيارة لمركز للأبحاث النووية، قال بوتين إنه واثق من أن صفات القيادة التي يتمتع بها الرئيس دونالد ترامب ستساعد على إصلاح العلاقات بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة.

وأضاف بوتين، في إشارة إلى قمة الأسبوع الماضي: "مع وصول ترامب، أعتقد أن نقطة ضوء لاحت أخيراً في نهاية النفق. والآن، عقدنا اجتماعاً جيداً وهادفاً وصريحاً للغاية في ألاسكا".

ومضى يقول: "الخطوات التالية تتوقف الآن على قيادة الولايات المتحدة، لكنني واثق من أن الصفات القيادية للرئيس الحالي، الرئيس ترامب، بمثابة ضمانة جيدة لاستعادة العلاقات".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن موسكو تناقش مشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي وألاسكا.

ولم يتطرق بوتين إلى تفاصيل.

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عبرتا عن تفاؤلهما بفرص اقتصادية هائلة في حالة تطبيع العلاقات بينهما، بعد أن تدهورت علاقاتهما إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة من جراء الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.



