بسبب التحديات .. بوتين يعلن عن برنامج ضخم لتسليح البحرية الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الجمعة"، عن استثمار مليارات الدولارات في برنامج لإعادة تسليح البحرية الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله، في اجتماع في سان بطرسبرج حول تطوير البحرية:" في غضون العقد المقبل ، سيتم تخصيص 8.4 تريليون روبل "نحو 97 مليار دولاراً" لبناء قوارب وسفن جديدة للبحرية".

وقال بوتين إن المعدات الجديدة وإعادة تسليح الأسطول يرجع سببها إلى المخاطر والتحديات جديدة.

وأشار إلى تطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة والروبوتات والرقمنة وكذلك إلى الوضع السياسي في العالم.

ولم يشر بوتين بشكل مباشر إلى الحرب التي شنها ضد أوكرانيا والتي غرق فيها عدد من سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود.





