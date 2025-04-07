تصريح جديد من الكرملين بشأن الهدنة مع أوكرانيا

قال الكرملين الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يؤيد فكرة وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، لكن هناك "مسائل كثيرة" يفترض أن يتم حلّها قبل أي هدنة.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين موسكو وكييف، لكن إدارته لم تتمكن من تحقيق اختراق رغم محادثات منفصلة مع الجانبين.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "بوتين يؤيد اتفاقا لوقف إطلاق النار لكن ما زال هناك مسائل عالقة، مسائل كثيرة لم تحل مرتبطة بعدم قدرة نظام كييف على السيطرة على العديد من الجماعات المتطرفة وبخطط لزيادة العسكرة" في أوكرانيا.

في الأثناء، أعرب ترامب عن استيائه إزاء بطء وتيرة المحادثات، وقال لشبكة إن بي سي في مارس إنه "غاضب" من بوتين.

وقال لصحافيين الأحد "نحن نتحدث مع روسيا. نريدهم أن يتوقفوا".

وفي مارس الماضي، رفض بوتين اقتراحا أميركيا أوكرانيا مشتركا بوقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مشروط، في حين اشترط الكرملين الموافقة على الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة في البحر الأسود برفع الغرب بعض العقوبات.