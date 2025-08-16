بوتين: نأمل أن تكون المحادثات نقطة انطلاق نحو استعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه يأمل أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب نقطة انطلاق نحو البدء في تسوية الصراع في أوكرانيا واستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف "أتوقع أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم نقطة مرجعية، ليس فقط لحل المشكلة الأوكرانية، بل أيضا لبدء في استعادة العلاقات العملية بين روسيا والولايات المتحدة".

وقال إن هناك إمكانيات هائلة للبلدين لبناء شراكة تجارية واستثمارية في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء وفي القطب الشمالي.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب لم يتلق فيه الرئيسان أي أسئلة "لدي كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أنه من خلال التحرك على هذا المسار، يمكننا التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن". ومع ذلك، لم يحدد بوتين ما اتفق عليه الجانبان.