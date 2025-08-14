بوتين يُغري ترامب باتفاقيات جديدة لمراقبة التسلح

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى أن موسكو قد توافق على إبرام اتفاقيات جديدة لمراقبة التسلح، ولكن فقط إذا تم التوصل لحل للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال الكرملين، إن تصريحات بوتين جاءت خلال اجتماع تحضيري لمفاوضاته المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة يوم غد الجمعة، في مدينة أنكوراج بألاسكا.

وقال بوتين إن واشنطن تبذل "جهوداً نشطة وصادقة للغاية"، لإنهاء القتال في أوكرانيا والتوصل لاتفاقات "لمصلحة جميع الأطراف المعنية".

وأضاف بوتين ، قد ينجم عن ذلك ظروفا طويلة الأمد لإقرار السلام في أوروبا والعالم بأسره،: "إذا انتقلنا للمراحل التالية من الاتفاقات في مجال مراقبة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وكان بوتين يشير بقوله "الأسلحة الهجومية الاستراتيجية"، إلى الأسلحة النووية العابرة للقارات.

يشار إلى أن جميع اتفاقيات الأسلحة النووية المبرمة بين واشنطن وموسكو قد انتهت الآن أو أُلغيت تقريبا ، تاركة هذا القطاع بلا ضوابط إلى حد كبير.

ويشن بوتين حرباً شاملة ضد أوكرانيا منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأعرب ترامب عن رغبته في إنهاء الصراع رغم عدم وضوح كيفية قيامه بإقناع الكرملين بذلك.