ماذا يريد بوتين من ترامب مقابل إنهاء الحرب في أوكرانيا؟

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يريد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف رسميا بكل المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو سيادتها عليها بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها حضرت اجتماعاً خاصاً لرجال الأعمال مع بوتين، أمس الثلاثاء، قولهم إن بوتين يريد من الولايات المتحدة الاعتراف رسمياً بالمناطق الأربع، لوجانسك، ودونيتسك، وزابوريجيا، وخيرسون كجزء من روسيا، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.

ولا تسيطر روسيا على أي من المناطق الأربع بالكامل رغم تقدمها في ساحة المعركة.

وقالت الصحيفة إنه في مقابل الاعتراف، وفي حال حدوثه "في المستقبل القريب"، سيتعهد بوتين بعدم المطالبة بمدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية وغيرها من الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على سؤال بشأن تقرير صحيفة كوميرسانت اليوم الأربعاء، إن بوتين وترامب لم يناقشا الفكرة في مكالمتهما الهاتفية أمس الثلاثاء.

لكنه أكد دون تفصيل أن بوتين ناقش الصراع في أوكرانيا في اجتماع مغلق أمس الثلاثاء مع مجموعة من صفوة رجال الأعمال في روسيا.

ولم يؤكد بيسكوف ما إذا كان بوتين قد طرح فكرة اعتراف الولايات المتحدة بالمناطق الأربع، إضافة إلى شبه جزيرة القرم في الاجتماع.