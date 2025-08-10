القمة الأمريكية الروسية الجمعة في ألاسكا وترامب يقترح تبادلاً للأراضي لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة المقبل بألاسكا، للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن ينهي الصراع، وقد يتطلب من أوكرانيا التنازل عن أراضٍ كبيرة، مقترحاً اتفاقاً يشمل تبادلاً للأراضي.

وبادر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الرد على تصريحات ترامب رافضاً التخلي عن أراضٍ لروسيا.

وحذر من أن أي قرار ضد بلاده يعد قراراً ضد السلام ولن يحقق شيئاً.

وطالب زيلينسكي، في اتصال هاتفي أمس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأوروبيين باتخاذ خطوات واضحة لتحديد نهج مشترك قبل قمة ألاسكا.

وبحسب مجلة «نيوزويك» من المتوقع أن يناقش ترامب وبوتين تخلي أوكرانيا عن بعض الأراضي.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الرئيس الروسي قدم لترامب اقتراحاً لوقف إطلاق نار، مقابل منطقة دونباس شرق أوكرانيا، دون التزام موسكو بأي شيء سوى وقف القتال.

وينظم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس اجتماعاً لمستشاري الأمن القومي الأوروبيين والأمريكيين السبت المقبل، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيكون «فرصة حاسمة لمناقشة التقدم الذي يتعين تحقيقه لإرساء سلام عادل ودائم» في أوكرانيا.

وقال المبعوث الروسي لشؤون الاستثمار، كيريل دميترييف، إن بعض الدول ستبذل جهوداً جبارة لعرقلة اجتماع ترامب وبوتين، موضحاً أنه يقصد بالجهود الاستفزازات والتضليل.

بدوره، أكد يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، أن الزعيمين سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية.

