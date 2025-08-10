ترامب وبوتين يجتمعان في ألاسكا منتصف أغسطس

تفاعل ملف الحرب في أوكرانيا على نحو كبير بعد الكشف عن لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلادميير بوتين، في ألاسكا منتصف أغسطس، وفيما شددت كييف على ضرورة إشراكها في أي تسوية، رافضة التخلي عن أراضٍ ومستنجدة بحلفائها الأوروبيين للتنسيق واتخاذ تدابير واضحة، وحذرت موسكو من أن بعض الدول ستبذل جهوداً جبارة لعرقلة اجتماع الرئيسين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس بألاسكا، للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات نشرها ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قال إن الأطراف، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن ينهي الصراع، والذي قد يتطلب من أوكرانيا التنازل عن أراضٍ كبيرة.

واقترح ترامب في تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض، اتفاقاً يشمل تبادلاً للأراضي، مضيفاً: سيكون هناك تبادل للأراضي لتحسين وضع كليهما.

ورد زيلينسكي، بحزم، على الإعلان عن قمة ترامب وبوتين في ألاسكا، مؤكداً ضرورة إشراك بلاده في أي تسوية للنزاع رافضاً التخلي عن أراضٍ لروسيا.

وحذر زيلينسكي من أن أي قرار ضد بلاده يعد قراراً ضد السلام ولن يحقق شيئاً، مضيفاً: الحرب لا يمكن أن تنهى من دوننا، من دون أوكرانيا.

في الأثناء، كشف ناطق باسم الحكومة البريطانية، عن أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس، سيلتقيان مع حلفاء أوكرانيين وأوروبيين في بريطانيا لمناقشة مساعي الرئيس دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.

وأضاف الناطق، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تحدث إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل هذا الاجتماع الأمني.

وناقش ستارمر مع زيلينسكي مقترحات ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل المحادثات المرتقبة للرئيسين الأمريكي والروسي.

وتابع المتحدث: تحدث رئيس الوزراء إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن اجتماع مستشاري الأمن القومي من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة، اتفقا على أن هذا الاجتماع سيكون منتدى مهماً لمناقشة التقدم نحو تحقيق سلام عادل ودائم.

ودعا زيلينسكي في الاتصال الهاتفي، الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات واضحة لتحديد نهج مشترك.

وقال زيلينسكي على «تلغرام»: من الضروري اتخاذ تدابير واضحة، والتنسيق على أعلى مستوى بيننا وبين شركائنا.

جهود عرقلة

على صعيد متصل، قال المبعوث الروسي لشؤون الاستثمار، كيريل دميترييف، إن بعض الدول ستسعى لعرقلة اجتماع ترامب وبوتين. وأضاف في منشور على «تلغرام»: مما لا شك فيه أن عدداً من الدول الراغبة في استمرار الصراع ستبذل جهوداً جبارة لعرقلة الاجتماع المقرر بين بوتين وترامب، موضحاً أنه يقصد بالجهود الاستفزازات والتضليل.

وأكد يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، أن الزعيمين سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية، مضيفاً: بالتأكيد هذه العملية ستكون صعبة، لكننا سنشارك فيها بإيجابية وحماس.

مهاتفة

وصرح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، بأنه تحدث إلى زيلينسكي، بعد يوم من إجرائه مكالمة هاتفية مع بوتين لبحث جهود عملية السلام.

وأفادت الرئاسة في بيان، بأن رامابوزا تلقى إحاطة من زيلينسكي حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

أضاف البيان، أن زيلينسكي أعرب عن تقديره لدعم جنوب أفريقيا المستمر من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع، وأكد التزام أوكرانيا بضمان سلام دائم مع روسيا، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذلها جنوب أفريقيا في تعزيز عمليات السلام حول العالم تحظى بالتقدير.

هجوم مسيّر

ميدانياً، هاجمت طائرات مسيّرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، محطة تخزين طائرات مسيّرة في جمهورية تتارستان الروسية.

وقال بيان لجهاز الأمن الأوكراني عبر «تلغرام»: ضربت طائرات مسيّرة بعيدة المدى من مركز العمليات الخاصة أ التابع لوحدة دعم العمليات الخاصة، مركزاً لوجستياً حيث تم تخزين طائرات مسيّرة جاهزة للاستخدام والمكونات الخاصة بها. ووفق التقرير، أظهر الفيديو طائرة مسيّرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني تضرب مبنى المركز اللوجيستي مباشرة.

وقد اندلع حريق بعد الانفجار.