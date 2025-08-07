الكرملين.. قلعة الأسرار في قلب موسكو





في قلب العاصمة الروسية موسكو، يتربع الكرملين كواحد من أعظم رموز السلطة في التاريخ الروسي، وأحد أبرز المعالم السياسية والثقافية والدينية في العالم. بُني قبل أكثر من ثمانية قرون، ولا يزال حتى اليوم مقرًا للحكم ومركزًا لصنع القرار في واحدة من أكبر القوى العالمية، ويعد الكرملين قلعة الأسرار، وهو أكثر من مجرد حصن تاريخي؛ إنه رمز القوة والسيادة الروسية عبر القرون. يحتضن بين جدرانه أسرارًا عميقة تعكس تحولات السياسة والثقافة.

حصن التاريخ والسياسة

على الرغم من أن كلمة "الكرملين" تستخدم للدلالة على الحكومة الروسية، إلا أن معناها الأصلي هو "الحصن" أو "القلعة"، وتطلق على القلاع التاريخية التي كانت تحمي المدن الروسية القديمة. ورغم وجود عدة "كرملينات" في مدن روسية أخرى، إلا أن كرملين موسكو يبقى الأشهر والأكثر تأثيرًا، باعتباره رمزًا للدولة الروسية ومعقلًا للقرارات السيادية.

تعود أصول الكرملين إلى عام 1147، حين شُيّد لأول مرة كحصن خشبي دفاعي. ثم شهد تحولًا جذريًا في القرن الخامس عشر على يد الأمير إيفان الثالث (إيفان العظيم)، الذي أعاد بناءه باستخدام الحجر الأبيض بمساعدة مهندسين إيطاليين، وهو ما منح مبانيه لمسة معمارية أوروبية واضحة، لا تزال بارزة حتى اليوم.

وفي العهد القيصري، أصبح الكرملين مركزًا للحكم ومقرًا لتتويج القياصرة الروس. ومع الثورة البلشفية عام 1917، اتخذه فلاديمير لينين مقرًا لحكومته، ليغدو لاحقًا رمزًا للاتحاد السوفيتي، ويستمر حتى اليوم كمقر رئاسة الدولة الروسية.

موقع استراتيجي وبنية معمارية فريدة

يقع الكرملين على تل بوروفيتسكي المطل على نهر موسكو، وتبلغ مساحته نحو 27.5 هكتارًا، محاطًا بسور طوله 2.25 كيلومتر، و20 برجًا لكل منها طابع معماري وتاريخي مميز.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن أبرز هذه الأبراج برج سباسكي، الذي يُعد المدخل الرسمي للكرملين، والمطل مباشرة على الساحة الحمراء. يعلوه ساعة الكرملين الشهيرة التي تدق بأنغام مميزة كل ربع ساعة، وتعلو قمته نجمة خماسية من العقيق يبلغ قطرها أكثر من 5 أمتار، فيما يصل ارتفاع البرج كاملاً إلى 71 مترًا.

تحف معمارية داخل الأسوار

● كاتدرائية أوسبينسكي

شُيدت بين عامي 1475 و1479، وكانت الكنيسة الرسمية للدولة الروسية. تحوّلت إلى متحف عام 1955، وأُدرجت ضمن قائمة الآثار التاريخية عام 1991، ولا تزال تُستخدم في بعض المناسبات الدينية الرسمية.

● برج إيفان الكبير

بُني بين عامي 1505 و1508، ويصل ارتفاعه إلى 81 مترًا، ما جعله أطول مبنى في موسكو حتى القرن التاسع عشر. البرج مزوّد بـ21 جرسًا ضخمًا، أكبرها يزن 70 طنًا.

● قصر الكرملين الكبير

أمر القيصر نيقولا الأول ببنائه بين عامي 1838 و1849، ويطل على نهر موسكو بواجهة طولها 125 مترًا. يستخدم اليوم كمقر رسمي للرئيس الروسي، وتُقام فيه مراسم التنصيب واستقبال السفراء والمناسبات الكبرى.

● قصر السكن

شيده ميخائيل رومانوف عام 1635، ويُستخدم اليوم كمقر إقامة رسمي للرئيس الروسي.

● قاعات ملكية

يشتهر الكرملين بعدة قاعات فخمة، منها قاعة جاورجيوس ذات الأرضية الخشبية المزخرفة، وقاعة فلاديمير ثمانية الأضلاع، وقاعة الاجتماعات التي تتسع لنحو 3 آلاف شخص، وقاعة يكاتيرينا التي كانت قاعة العرش سابقًا.

● قصر المؤتمرات

بُني عام 1961 لإقامة الفعاليات السياسية والحفلات، ويُستخدم حاليًا لاحتضان عروض فرقة "باليه الكرملين" والعروض الرسمية الكبرى.

ملك الأجراس وملك المدافع

● ملك الأجراس

واحد من أضخم الأجراس في العالم، يبلغ وزنه 200 طن وارتفاعه 24.6 مترًا. صُنع في القرن الثامن عشر بأمر من الإمبراطورة آنا إيفانوفنا. تعرض لتلف جزئي إثر حريق عام 1737، ويُعرض اليوم كأثر فني مدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

● ملك المدافع

صُنع عام 1586 بطول 5.34 أمتار ووزن 39 طنًا، وكان مخصصًا لحماية الكرملين، لكنه لم يُستخدم فعليًا. نُقشت عليه صورة القيصر فيودور إيفانوفيتش، ويُعد من أبرز قطع المدفعية التراثية الروسية.

أهمية الكرملين

■ سياسيًا

الكرملين هو المركز التنفيذي الأعلى في الدولة الروسية، حيث يضم مكتب الرئيس، وقاعات الاجتماعات والمراسم، ويستضيف كبار الشخصيات والفعاليات السياسية الكبرى.

■ تاريخيًا ودينيًا

يضم كاتدرائيات شهيرة مثل كاتدرائية البشارة وكاتدرائية الصعود، ومتحف الأسلحة الإمبراطوري الذي يعرض تيجانًا وعروشًا وأسلحة نادرة وعربات ملكية من العصور القيصرية.

■ معماريًا

يمثل الكرملين تحفة معمارية فريدة تجمع بين الطراز الروسي التقليدي واللمسات الأوروبية، عبر مزيج من القباب الذهبية والأبراج المدببة والساحات الحجرية.

اعتراف عالمي

في عام 1990، أُدرج الكرملين وساحة الكاتدرائيات ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، اعترافًا بقيمته التاريخية والثقافية والمعمارية الفريدة.

الكرملين ليس مجرد مبنى رئاسي أو متحف أثري، بل هو سجل حيّ لتاريخ روسيا، من عهد القياصرة، إلى الثورة البلشفية، فالحرب الباردة، وصولًا إلى روسيا الحديثة.

يبقى الكرملين أكثر من مجرد معلم أثري أو مركز للسلطة؛ إنه مرآة تعكس تحولات روسيا عبر العصور، من إمبراطورية مترامية الأطراف إلى دولة ذات نفوذ عالمي. وبين جدرانه الحمراء وأبراجه ، دُوِّنت فصول من التاريخ، وتوارثت الأجيال أسرارًا لم تُكشف بعد.