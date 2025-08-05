الكرملين: للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، تعليقا على شراء الهند للنفط الروسي، إن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدا لصادرات الطاقة الروسية، "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف إن مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية.

وأضاف بيسكوف "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات،ولا نعتبرها قانونية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، إن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه تم إبلاغه بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "مينت" الهندية، نقلا عن مصادر، أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.