بوتين يحمل أوكرانيا مسؤولية تعثر محادثات وقف إطلاق النار

سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الجمعة" لتحميل أوكرانيا مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب التي شنها قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح بوتين أنه يدعم إجراء محادثات مع أوكرانيا، لكن يجب ألا تتم "المبالغة" في التوقعات بشأن النتائج.

وكان بوتين يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام، شمال غربي روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن بوتين قوله: "نحتاج إلى محادثات شاملة للتوصل إلى حل سلمي، لا محادثات علنية. يجب أن يتم ذلك بهدوء، في ظل صمت عملية التفاوض".

وأضاف: "إذا كانت القيادة الأوكرانية تعتقد أن الوقت ليس مناسبا الآن ، وأننا بحاجة إلى الانتظار، فنحن مستعدون للانتظار".

وجاء هذا ضمن رد بوتين على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا، التي قال فيها إن المفاوضات الجادة لن تكون ممكنة إلا بعد تغيير السلطة في موسكو.

