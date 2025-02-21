الكرملين يبرر هجمات ترامب العنيفة على زيلينسكي

دافع الكرملين، اليوم الجمعة، عن الهجمات الشخصية العنيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك وصفه له بالديكتاتور، بينما تسعى موسكو للاستفادة من الخلاف المتزايد بين موسكو وكييف.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنه من المرجح أن ترامب "منفعل" ومحبط بسبب رفض أوكرانيا المشاركة بشكل جاد في مفاوضات سلام.

وكان ترامب قد اتهم هذا الأسبوع زيلينسكي بأنه "ديكتاتور" غير منتخب ويحظى بدعم شعبي ضئيل، وبدا أنه أشار بشكل زائف إلى أن أوكرانيا وليست روسيا هي التي بدأت الحرب.

وجاء تصريح ترامب رداً على زيلينسكي الذي قال إن الرئيس الأمريكي يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" روسي الصناعة.

غير أن بيسكوف قال إن خطاب ترامب لا يعني أنه يتخذ "موقفاً موالياً لروسيا".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله "أعتقد أن هذا خطأ".

واتخذ ترامب أيضاً مواقف تتوافق مع موسكو بشأن إنهاء الحرب، بما في ذلك استبعاد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ورفض إمكانية استعادة حدود أوكرانيا قبل عام 2014 .

