بعد يوم من الكارثة.. طائرة روسية أخرى تهبط اضطرارياً بسبب فقدان الضغط

ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية الرسمية أن طائرة ركاب روسية متجهة إلى سوتشي من نوفوسيبيرسك عادت إلى حيث أقلعت بعد الإبلاغ عن فقدان للضغط على متنها اليوم الجمعة.

وذكرت قناة (شوت) على تطبيق تيليجرام، والمرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، أن الطائرة من طراز بوينج 737 تابعة لشركة طيران إس7 الروسية.

وتحطمت أمس الخميس طائرة ركاب روسية أخرى في منطقة أمور في أقصى شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 48 شخصا.

وقالت خدمات الطوارئ في بيان رسمي، إن الطائرة التابعة لشركة "أنغارا"، وكانت تقل 43 راكباً بينهم 5 أطفال، إلى جانب 6 من أفراد الطاقم، سقطت على بُعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة تيندا، حيث تم العثور على حطامها في منطقة غابات كثيفة تعرف بـ"الغابات الشمالية".

وأكد البيان أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث رغم صعوبة التضاريس والظروف الجوية، مشيراً إلى أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم.