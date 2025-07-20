زيلينسكي: روسيا شنت غارات جوية بأكثر من 300 طائرة على أوكرانيا





قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام، اليوم السبت، إن القوات الروسية شنت هجمات جوية بأكثر من 300 طائرة مسيرة وأكثر من 30 صاروخا وصاروخ كروز على المدن الأوكرانية ليلا.

وأفادت تقارير رسمية بأن زيلينسكي نشر صورا تظهر الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في أوديسا، المطلة على البحر الأسود، حيث قُتل شخص وأصيب ستة آخرون.

وأضاف زيلينسكي أن مناطق دنيبروبيتروفسك ودنيتسك وخيرسون وزابوريجيا قد قصفت. ودُمرت بنية تحتية مهمة في سومي حيث انقطعت الكهرباء عن الآلاف من الأسر.

وقال زيلينسكي: "مازالت هناك مسيرات في السماء"، مضيفا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمرها وأن أجهزة الطوارئ تعمل.

وتابع بالقول إن مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبروبيتروفسكي تضررت بشدة جراء القصف، حيث تضرر مبنى سكني، وبنية تحتية مهمة.

وشكر الرئيس الأوكراني القادة الدوليين "الذين يدركون مدى أهمية سرعة تطبيق اتفاقاتنا" التي تهدف لتعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية، بما في ذلك الإنتاج المشترك للأسلحة وتصنيع المسيرات وتزويد البلاد بأنظمة الدفاع الجوي، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وعلى صعيد آخر اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها روسيا اليوم بترحيل مواطنين أوكرانيين إلى جورجيا وتركهم عالقين بدون وثائق ثبوتية مناسبة، وفقا لوكالة (أ ب).

وقال سيبيها إن موسكو صعدت ممارسة طرد الأوكرانيين، والعديد منهم سجناء سابقين، عبر حدودها الجنوبية مع جورجيا، بدلا من إعادتهم مباشرة إلى أوكرانيا، بحسب (أ ب).

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 80 طائرة مسيرة خلال الليل، في إطار هجوم واسع شنّته القوات الأوكرانية استهدف موسكو ومناطق قريبة من الحدود.

وأفاد سكان موسكو بسماع انفجارات قوية، بعد إسقاط أكثر من عشر طائرات مسيرة. وأصبح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، يبلغ عن هجمات يومية بالطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة.

وتسبب الهجوم في تعطيل الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وشيريميتيفو، وهما من أكبر مطارات العاصمة الروسية، وذلك في ذروة موسم العطلات الصيفية.

كما تم تعطيل حركة السكك الحديدية في منطقة روستوف، الواقعة شرق أوكرانيا مباشرة، بعد أن تساقطت شظايا من طائرات مسيّرة أُسقطت على البنية التحتية للسكك الحديدية، ما أثّر على 50 قطارا للمسافات الطويلة بالإضافة إلى حركة النقل المحلية، بحسب ما أفادت به السلطات.

وأفاد حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، أن منازل خاصة في مدينة كامينسك اندلعت فيها النيران بعد سقوط شظايا طائرات مسيّرة عليها، مما أدى إلى إصابة امرأة.

كما تعرضت منطقة بريانسك، الواقعة شمال أوكرانيا مباشرة، لهجمات، دون ورود تفاصيل عن الأضرار.

وتسعى أوكرانيا من خلال هجماتها على المناطق الحدودية الروسية إلى تعطيل خطوط الإمداد العسكري. وتؤكد أن الأضرار التي تلحق بالمدنيين الروس لا تُقارن بما يتكبده المدنيون الأوكرانيون من دمار وقتلى بسبب هجمات روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وكتب مدير شركة السكك الحديدية الأوكرانية، أولكسندر بيرتسوفسكي، على فيسبوك، أن الهجمات الروسية على القطارات المدنية التي لا تنقل معدات عسكرية آخذة في التزايد، مشيرا إلى أن قطارات نقل الفحم تستهدف بشكل خاص.