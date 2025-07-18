موسكو: تهديد ترامب بفرض عقوبات بسبب أوكرانيا لا يعني نهاية مسعى تعزيز العلاقات

قال الكرملين اليوم "الجمعة" إنه لا يعتقد بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكثر صرامة تجاه روسيا على خلفية الحرب التي تشنها على أوكرانيا يعني نهاية المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء العلاقات المتدهورة بين واشنطن وموسكو.

وكشف ترامب عن موقفه الجديد يوم "الاثنين"، وأمهل موسكو 50 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في أوكرانيا وإلا ستواجه عقوبات. ووعد أيضا بإرسال المزيد من الصواريخ إلى كييف، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية الروسية بشدة "الخميس".

ولدى سؤاله عما إذا كانت تصريحات ترامب تفيد بأن المفاوضات الرامية إلى إحياء العلاقات بين موسكو وواشنطن ستنتهي الآن، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم "الجمعة" نفترض أن هذا ليس المقصود. بالطبع، هاتان قضيتان مختلفتان. إحداهما هي مسألة التسوية (السلمية) في أوكرانيا. والأخرى هي علاقاتنا الثنائية".

وأضاف بيسكوف أن هناك عددا من "المشكلات" و"العقبات" التي يتعين حلها لتحسين العلاقات مع واشنطن، التي وصفها بأنها "في حالة يرثى لها".

وتحسن الحوار بين موسكو وواشنطن على ما يبدو بعد عودة ترامب إلى منصبه في يناير، إلا أن الشروط التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين لأي وقف محتمل لإطلاق النار زادت من خيبة أمل ترامب تجاه زعيم الكرملين.

وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من محادثات السلام في تركيا العام الجاري أفضتا إلى اتفاق لتبادل الأسرى ورفات الجنود.ولم يتسن حتى الآن تحديد موعد لعقد جولة ثالثة من المحادثات.







