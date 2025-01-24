بوتين يبدي استعداده لبحث قضايا النفط والطاقة مع ترامب

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لبحث أسعار النفط الخام وقضايا الطاقة الأخرى في لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن بوتين قوله في مقابلة مع قناة تليفزيون روسيا 24 المملوكة للدولة اليوم الجمعة، إن روسيا والولايات المتحدة تعدان من أكبر الدول في العالم إنتاجاً واستهلاكاً للنفط.

وأضاف: إن تحركات الأسعار في هذه السلعة تؤثر في اقتصاد الدولتين.

واستطرد:" لدينا الكثير لنبحثه هنا، وهناك مسائل أخرى تتعلق بالطاقة ربما تكون مثيرة للاهتمام بشكل متبادل.. إنني أشك في أن السيد ترامب - حتى لو سمعنا عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد روسيا - سيتخذ قرارات يمكن أن تضر بالاقتصاد الأمريكي".

وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب خطاب ترامب لقادة العالم في منتدى دافوس أمس الخميس، عندما "حث أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على إجراء تخفيضات في أسعار النفط".

وأضاف ترامب:" إذا انخفضت الأسعار، ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية على الفور".



