روسيا: الهجوم الصاروخي على كييف رد على هجوم بصواريخ أمريكية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في كييف، خلال الليل، جاء ردا على هجوم أوكراني في وقت سابق من الأسبوع باستخدام صواريخ (أتاكمز) التكتيكية الأمريكية الصنع.

وتعهدت الوزارة أمس الجمعة بالرد، بعد أن ذكرت أن القوات الأوكرانية أطلقت ست قذائف على "منشآت" غير محددة، في منطقة بيلجورود، بالقرب من الحدود بين البلدين. ولم تؤكد أوكرانيا استخدام الأسلحة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بصاروخ باليستي في وسط كييف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وتسبب الهجوم في إغلاق محطة مترو لوكيانيفسكا، بالقرب من وسط المدينة، بسبب حجم الأضرار.

وعلى عكس الهجمات السابقة على كييف، صدر تحذير بوقوع الغارة الجوية فقط بعد وقوع انفجارات متعددة وليس قبل شن الغارة.

وذكرت تقارير رسمية أنه تم استخدام صواريخ باليستية في الهجوم.

وتقع محطة المترو المتضررة بجوار مصنع للأسلحة، تم استهدافه عدة مرات بضربات صاروخية روسية.

وذكرت تقارير أن حطام الصواريخ سقط أيضا في أجزاء أخرى من المدينة.

وأظهرت صور متداولة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سيارات، لحقت بها أضرار ومياه غزيرة ناجمة عن انفجار أنبوب مياه في المحطة.

وفي أجزاء من كييف، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، انقطعت إمدادات المياه بشكل مؤقت.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم السبت أن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية بأسراب من الطائرات بدون طيار ووابل من الصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وطبقا لبيان صادر عن سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا 39 طائرة بدون طيار، من طراز شاهد وطائرات بدون طيار أخرى وأربعة صواريخ باليستية. وأسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية صاروخين و24 طائرة بدون طيار.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف ، تيمور تكاتشينكو إن الأشخاص الأربعة قتلوا، بعد سقوط صاروخ على منطقة شيفشينكيفسكي. وأضاف أن الحطام سقطت أيضا في منطقة ديسنيانسكي.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو إن الهجمات تسبب فى تحطم النوافذ وتصاعد الدخان من مدخل مبنى سكني في منطقة شيفشينكيفسكي، وإلحاق أضرار بخط أنابيب إمدادات مياه أيضا.