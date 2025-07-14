ترامب لـ بوتين: 50 يوما وسأفرض رسوما جمركية مرتفعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض "رسوما جمركية مرتفعة للغاية" على روسيا خلال 50 يوما في حال عدم توصلها إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، قال ترامب للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب الرئيس ا ترامب عن خيبة أمله من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "أنا محبط جداً من الرئيس بوتين".

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، أضاف ترامب متحدثاً عن بوتين: "كنت أظنه رجلاً يفي بوعوده، يتحدث بطريقة رائعة في العلن، ثم يقصف الناس ليلاً. نحن لا نحب ذلك".

ودعا ترامب من البيت الأبيض خلال استقباله الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، اليوم الاثنين، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب، مشيرا الى ان اوكرانيا في وضع صعب.

وفي إشارة إلى دعم بلاده لكييف، أكد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل أسلحة إلى أوكرانيا، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن "أوكرانيا ستدفع ثمن هذه الأسلحة"، في خطوة تهدف إلى تقاسم الأعباء المالية، بحسب تعبيره.

كما أعلن أن واشنطن ستعمل على تزويد الناتو بأفضل الأسلحة المتاحة، ملوحاً في المقابل بفرض "رسوم قاسية جداً" على حلفاء روسيا إذا لم تتوقف الحرب.

من جانبه، قال الأمين العام للناتو إن ترمب "يريد من أوكرانيا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها"، فيما كشف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن كييف ستحصل قريباً على كميات "هائلة" من الأسلحة، بموجب اتفاق بين الناتو والولايات المتحدة لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة روسيا.

يذكر أن تصريحات الرئيس الأميركي تجاه نظيره الروسي شهدت تغيراً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقل من لهجة الحذر إلى انتقادات علنية وحادة.

ففي أبريل/ وجّه ترامب نداءً نادراً لبوتين عبر منصته "تروث سوشيال" عقب الهجمات الروسية العنيفة على كييف، قائلاً: "فلاديمير، توقف! 5000 جندي يموتون أسبوعياً. لنُنجز اتفاق السلام"، في أول إشارة مباشرة لرفضه استمرار الحرب.