موسكو لا تستبعد «أي رد» على العقوبات الأمريكية

ذكر الكرملين أمس، أن تركيز روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف قطاع النفط يهدف إلى الحد من تداعياتها، مضيفاً إن موسكو لا تستبعد أي احتمال من جانبها فيما يتعلق بالرد على تلك العقوبات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «نحلل الموقف بعناية. الهدف هو اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل عواقب تلك الإجراءات غير القانونية وخدمة مصالح بلدنا، أولاً وقبل كل شيء، وشركاتنا».

ورداً على سؤال حول رد روسي محتمل على العقوبات الأمريكية، قال بيسكوف «لا يمكن استبعاد أي شيء. سنفعل الأفضل لمصلحة بلدنا».

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أوسع نطاقاً على النفط الروسي في العاشر من يناير استهدفت غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، فضلاً عن 183 سفينة شحنت النفط الروسي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أمس، إن أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي قد تعطل بشكل كبير سلاسل إمدادات النفط الروسية ما قد يؤدي إلى شح المعروض في السوق العالمية.

وقالت الوكالة إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وروسيا تشمل كيانات تعاملت مع أكثر من ثلث صادرات النفط الخام الروسية والإيرانية عام 2024 لكنها لم تضع هذه الإجراءات في الحسبان عند وضع توقعاتها للإمدادات في الوقت الحالي.

وأضافت الوكالة «نبقي على توقعاتنا لإمدادات كلا البلدين حتى يصبح التأثير الكامل للعقوبات أوضح، لكن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى خلل في توازنات النفط الخام والوقود».