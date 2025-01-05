الكرملين ينفي لقاء مرتقباً لبوتين مع ترامب وشولتس

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقوم حاليا بالتحضير لاجتماعات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يجري الإعداد بالفعل لمثل هذه الاتصالات، "في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأدلى عضو البرلمان الألماني "البوندستاج"، رودريش كيزافيتر، في وقت سابق، بتصريحات حول الإعداد لمثل هذه الاتصالات.

وزعم كيزافيتر أن شولتس قد يزور موسكو قبل 23 فبراير المقبل، وأن اللقاء بين ترامب وبوتين "مقرر في مارس".

وكان شولتس، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين، في منتصف نوفمبر الماضي، وهو الاتصال الأول من نوعه منذ عامين.