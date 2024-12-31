روسيا تشن هجوماً على كييف وتقصف البنية التحتية في شمال أوكرانيا

قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن الدفاعات الجوية بالمدينة تصدت لهجوم جوي روسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود من رويترز بوقوع عدة انفجارات في العاصمة بعد أن أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن تهديد صاروخي في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقالت الإدارة العسكرية بالمدينة على تيليجرام إنه وفقا للمعلومات الأولية، سقط حطام صاروخي على مبنى خاص في أحد أحياء العاصمة.

وأضافت أنه لم تندلع حرائق أو تحدث أضرار ولم ترد تقارير عن إصابات.

وعلى صعيد منفصل، أصيبت بنية تحتية لم تُحدد في هجوم صاروخي روسي ببلدة شوستكا بمنطقة سومي في الشمال، حسبما ذكرت السلطات على تيليجرام. وأفادت قنوات تيليجرام محلية بوقوع سلاسل من الانفجارات في المنطقة.