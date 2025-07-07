بوتين لأمريكا: نحن دعمنا استقلالكم بالمال والسلاح

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمس، قادة الولايات المتحدة بأن روسيا دعمت بلادهم عسكرياً ومالياً، في نضالها للاستقلال عن بريطانيا.

متحدثاً عن تاريخ علاقات روسيا مع الولايات المتحدة، أكد بوتين أن البلدين، اعتادا العثور على شيء يوحدهما، بما في ذلك عندما دعمت روسيا رغبة الولايات المتحدة في الاستقلال عن بريطانيا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين: «كانت لدينا دائماً، لفترة طويلة جداً، علاقات لطيفة جداً ومميزة مع الولايات المتحدة. لقد أيدنا رغبتهم في الاستقلال عن بريطانيا العظمى». وأضاف، «لقد دعمنا تطلعاتهم للاستقلال عن بريطانيا العظمى، حتى أننا زودناهم بالأسلحة، وساعدناهم بالمال، وما إلى ذلك، ثم دعمنا الشمال خلال الحرب بين الشمال والجنوب، وهكذا. وبهذا المعنى، وجدنا شيئاً يوحدنا».

في الأثناء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: «إنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حتى الآن، لكن الطرفين على اتصال مستمر، بشأن إزالة مصادر التوتر المتبادلة».

وأضافت زاخاروفا، إن موسكو ترى أن واشنطن مهتمة باستعادة العلاقات، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء. وأشارت إلى أن جولتين من المشاورات بشأن ما يسمى «مصادر التوتر في العلاقات الروسية - الأمريكية» جرت بالفعل، وكان من المقرر عقد جولة ثالثة، ولكن «الجانب الأمريكي قرر تأجيلها».

وقالت زاخاروفا: «يمكنني القول، بالطبع، إنه تم إفساد جميع النتائج المتوقعة، لأنه خلال فترة حكم بايدن وأوباما، تم إهدار الكثير من الأمور، لذلك كانت هناك نتائج أولية ونتائج مرحلية، وتمكنا من حل بعض القضايا، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها».